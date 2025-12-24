Jean Ferrari sorprende con mensaje en pleno cierre de año: "No olvidaré nunca"

Se va acabando el año y es momento para reflexionar. Eso lo sabe muy bien Jean Ferrari, gerente general de la Federación Peruana de Fútbol y que pasó por Universitario de Deportes, donde es muy querido por la hinchada gracias a que fue parte fundamental del tricampeonato de la Liga 1. Por ello, el exfutbolista dejó un potente mensaje mediante sus redes sociales.

PUEDES VER: Caín Fara sorprende con potente calificativo a Universitario tras ser oficializado para el 2026

Como sabemos, esta temporada el exadministrador de los cremas comenzó dentro del cuadro de Ate, pero a mediados terminó marchándose a la entidad que maneja la selección peruana, esto con el objetivo de reforzar todas las áreas de nuestro balompié. Motivo por el cual, sin duda alguna, este año fue fructífero para él dentro de lo profesional.

"El 2025 ha sido un año que no olvidaré nunca. Sueños cumplidos, decisiones difíciles, y nuevos proyectos que me llenan de entusiasmo y responsabilidad. Que el 2026 nos traiga mucha salud, trabajo y unión. ¡Feliz Navidad para todos!", indicó Jean Ferrari mediante su cuenta oficial de 'X'.

Recordemos que una de las principales decisiones que tuvo Jean Ferrari esta temporada al mando de la FPF fue colocar a Manuel Barreto como director técnico interino de la selección peruana para los últimos amistosos internacionales de fecha FIFA, donde la Blanquirroja obtuvo dos derrotas ante Chile y un empate frente a Rusia.

¿Cómo le fue a Jean Ferrari en Universitario?

Jean Ferrari estuvo en la administración de Universitario de Deportes y logró salir bicampeón de la Liga 1 en las campañas 2023 y 2024. Estuvo en gran parte del 2025, motivo por el cual los hinchas del elenco crema le tienen mucho cariño pese a que ya no forma parte de la institución deportiva.