Mr. Peet reveló la difícil situación de 'A presión' para el 2026: "No tengo auspicio..."

Peter Arévalo contó a través de un video la lamentable situación que viene atravesando su canal deportivo llamado 'A Presión' de cara al 2026.

Luis Blancas
Mr. Peet reveló que su canal 'A Presión' no cuenta con auspicios de cara al 2026
Mr. Peet reveló que su canal 'A Presión' no cuenta con auspicios de cara al 2026
Mr. Peet es uno de los primeros periodistas peruanos que decidió abrir su canal de streaming cuando en el internet todavía no había ese tipo de contenidos. Sin embargo, el comunicador cuenta que debido al paso de los años, su medio por YouTube ha sufrido un cambio radical negativo y hoy en día se encuentra sin auspiciadores para la temporada 2026.

Mr. Peet reveló que su canal 'A Presión' no cuenta con auspicios de cara al 2026

Peter Arévalo utilizó su programa 'Madrugol' para manifestar que se encuentra en una difícil situación luego de no iniciar con auspiciadores en el 2026 para su canal de streaming llamado 'A Presión'.

"No tengo auspicio para 'A presión'. A diferencia de otros años, en los que en noviembre ya sabía con qué auspiciador iba a contar, lo que me permitía conversar con distintos protagonistas de algún medio, hoy no tengo ni cómo asegurar continuidad de nadie ni tengo cómo invitar a alguien", afirmó.

Video: Mr. Peet

Esta situación ha llevado a que el periodista no pueda contratar, y mucho menos pagar, a sus trabajadores, panelistas y/o invitados relacionados con el ámbito deportivo.

A pesar de no contar con publicidad privada, Mr. Peet aseguró que no abandonará su canal, sino que seguirá luchando para recuperarse y así sacar adelante el programa deportivo.

Por otro lado, Peter Arévalo aseguró que estuvo muy cerca de asegurarse como conductor de un programa lanzado por Jefferson Farfán en su canal llamado 'Satélite +'.

No obstante, decidió rechazarlo para priorizar la salvación de la comunidad de su canal de YouTube llamado 'A presión'.

