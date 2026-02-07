Le apodan el 'Nene' como a Cubillas y club de Perú acaba de anunciarlo como fichaje

El fútbol peruano ha comenzado este 2026 con la nueva temporada de la Liga 1, por ello todos los clubes nacionales están buscando conformar su plantel ideal. Esto también abarca a los elencos de la Segunda División, por lo que una de sus instituciones más representativas contrató a un jugador apodado el 'Nene', al igual que Teófilo Cubillas.

Se trata de Alianza Universidad de Huánuco, elenco que descendió la campaña pasada a la Liga 2 y este año busca armar una oncena altamente competitiva para así retornar a la máxima categoría del balompié nacional. Los azulgranas presentaron a Angel Mautino como su más flamante contratación, procedente de sus reservas.

"¡Bienvenido Angel Mautino! El habilidoso volante huanuqueño es promovido al primer equipo después de sus destacadas actuaciones con nuestra Sub 18 y el Miguel Grau UDH (filial). ¡Éxitos, Nene!", precisó el cuadro huanuqueño a través de su cuenta oficial de 'X', provocando así la emoción de su hinchada.

Alianza Universidad contrató a Angel Mautino.

De esta forma, Alianza Universidad de Huánuco sigue preparándose para la presente Liga 2 con el firme objetivo de retornar a la Liga 1 en el 2027. Recordemos que son dos los clubes que consiguen el ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano, el campeón y subcampeón de la Segunda División.

¿Cuándo comienza la Liga 2 2026?

La edición número 74° de la Liga 2 está pactada para que inicie el próximo viernes 13 de marzo del 2026, pero todavía no tiene fecha oficial de cierre debido a que no sabemos todo lo que puede suceder durante el año. Ayacucho FC y Deportivo Binacional son quienes acompañarán a Alianza Universidad esta campaña procedentes de la Liga 1.