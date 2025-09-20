¿Qué pasó? Alianza Lima tiene nuevo rival en los cuartos de final e hinchas se ilusionan

Esta semana Alianza Lima igualó 0-0 con la Universidad de Chile en Matute por la Copa Sudamericana y causó decepción en su hinchada, ya que esperaba partir con ventaja al encuentro de vuelta que se jugará en Coquimbo. Ahora, los aficionados blanquiazules se llevaron otra sorpresa al conocer que tendrán un nuevo rival en los cuartos de final y el equipo deberá viajar al norte para su próximo enfrentamiento.

Como sabemos, los de Matute quieren salir campeones en todos los frentes esta temporada, y esto incluye la Liga 1, el certamen Conmebol, la Liga Femenina, la Liga 3 y el Torneo Juvenil Sub-18. Precisamente en la Tercera División del fútbol peruano es que los íntimos han conocido quién será su rival en la próxima etapa de la competición, misma que ya entró en cuartos de final rumbo al título nacional.

Alianza Lima quedó segundo del Grupo B con 9 unidades, por lo que le corresponde enfrentar al primer lugar del Grupo A. Este es Estudiantil CNI. Si bien todavía no hay fecha oficial para los encuentros, se sabe que la llave será a ida y vuelta con un duelo en el Estadio Hugo Sotil de Lima y el segundo en el Estadio Max Agustín de Iquitos. Por ello, los de La Victoria deberán dejar la capital y viajar hacia el noreste del país para buscar su pase a las semifinales de la competición.

Alianza Lima empató con Universitario y avanzó a cuartos de final.

En caso clasifique a la siguiente instancia, deberá chocar con el vencedor de la serie entre Universitario de Deportes y Unión Santo Domingo de Cachapoyas, en Amazonas. Con ello, el cuadro dirigido por Kenji Aparicio mantiene la ilusión intacta y buscará proclamarse campeón de la Liga 3, torneo que está en marcha por primera vez esta temporada y busca formalizar más nuestro balompié.

¿Qué consigue el campeón de la Liga 3?

Si Alianza Lima sale campeón de la Liga 3 clasificará a la Copa Libertadores Sub-20 de la próxima temporada. Además, el club que se alce con el título conseguirá el ascenso directo a la Liga 2 la próxima temporada. Es decir, los íntimos podrían tener a su reserva jugando la Segunda División del Perú el año entrante.