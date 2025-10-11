Jefferson Farfán se reencontró con Hernán Barcos y tuvieron emotiva reacción - VIDEO

Alianza Lima tiene a muchas leyendas en su historia y dos de los que se han metido a ese grupo en los últimos años son Jefferson Farfán y Hernán Barcos. Ambos jugadores han sido compañeros en el cuadro blanquiazul en tiempos donde se rumoraba acerca de una enemistad. Sin embargo, eso quedó fuera de discusión una vez más pues se reencontraron y tuvieron una emotiva reacción.

PUEDES VER: Alianza Lima y los 3 futbolistas que están en duda para el partido contra Sport Boys

La 'Foquita' y el 'Pirata' coincidieron este sábado en un importante evento realizado por una empresa internacional de renombre. Al encontrarse, los dos sorprendieron al darse un fraternal abrazo y charlaron por algunos minutos para después tomarse una fotografía posando con el pulgar arriba.

Video: Fanáticos del Fútbol - Perú

¿Hernán Barcos y Jefferson Farfán se pelearon en Alianza Lima?

Cuando ambos jugaron juntos en el cuadro 'Íntimo' por dos temporadas entre 2021 y 2022, mucho se especuló acerca de la mala relación que tenían el mundialista peruano en Rusia 2018 con el experimentado delantero argentino. Por ejemplo, el periodista deportivo Erick Osores señaló que a Farfán no le gustaba que el nacido en Bell Ville tuviera una faceta que consideraba fingido y oportunista.

"Barcos ha hecho goles importantes y aparece siempre. Además de eso, tiene ese liderazgo que representa al hincha de Alianza con sus declaraciones. Se ha ganado el corazón del hincha de Alianza, pero me contaron, me dijo alguien de adentro que Farfán odiaba esa faceta de Barcos porque lo sentía fingido, lo sentía oportunista. Esa fue un poco la diferencia entre uno y otro. Me lo contó alguien importante", mencionó en 2023.

Por otro lado, el periodista Horacio Zimmerman fue más allá y reveló que la razón por la cual 'JF10' se habría peleado con Barcos porque este último tuvo un inconveniente con Wilmer Aguirre que no le gustó nada al exfutbolista. Sin embargo, el propio atacante y capitán victoriano salió a desmentir en más de una oportunidad que tuviese una rencilla con Farfán.

"Yo con Jefferson Farfán me llevo muy bien. Tenemos una relación muy buena de respeto y admiración. Hemos hablado bastante. Las diferencias que hemos tenido… yo soy muy frontal, no ando por atrás. Si tengo una diferencia con alguien, voy y la resuelvo. Con Farfán ha sido siempre muy claro. La semana pasada salió una nota sobre que yo me había peleado con él. Con Jefferson existe admiración y respeto", declaró en su momento.

Jefferson Farfán y Hernán Barcos ganaron cuatro títulos con Alianza Lima

Es preciso señalar que Jefferson Farfán y Hernán Barcos han ganado cuatro trofeos juntos con camiseta de Alianza Lima: dos Torneos Clausura y dos Liga 1 en las temporadas 2021 y 2022, siendo ambos piezas clave para la consecución de los campeonatos.