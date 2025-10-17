Mr. Peet dio fuerte calificativo a Matías Succar tras rendimiento en Alianza ante Boys: "Es un..."

Alianza Lima ganó 3-1 a Sport Boys en la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 y uno de los jugadores que mejor entró al partido, además de asistir a su compañero para que anote el gol del triunfo, fue Matías Succar. Por ello, al finalizar el encuentro, quien tuvo palabras sobre el delantero fue Mr. Peet a través de su programa en internet.

Mr. Peet dio rotundo comentario sobre Matías Succar tras rendimiento en el Alianza Lima vs Sport Boys

Peter Arévalo habló sobre el partido entre Alianza Lima y Sport Boys, dejando un rotundo calificativo a uno de los jugadores de Alianza Lima que entró en el segundo tiempo y destacó por su buen físico: hablamos de Matías Succar.

"Lo dije hace unas semanas. Ojalá que Succar termine haciendo un gol en la temporada, esta es su segunda. La gente quiere que haga gol. Sus compañeros quieren que haga gol. No se le ha dado en casi dos años. Yo quiero que haga gol, yo he conversado con jugadores de Alianza y me dicen que el muchacho se mata en los entrenamientos", comenzó diciendo.

Las palabras de Mr. Peet manifestaron su deseo de que Succar haga gol con Alianza Lima, ya que siente que el delantero ha estado haciendo bien las cosas desde los entrenamientos, pero lamentablemente no se le ha presentado la oportunidad de marcar.

"Es una bestia, está intacto, está bien físicamente, pero no se le da el gol. El tipo se la buscó, puso el cuerpo. Oslimg Mora lo prepotéa y Succar es un robot, aceptó el reto y lo desestabiliza en la jugada. Obviamente, Succar es más alto y se nota que está más armado que Mora. Y no solo le ganó en fuerza, sino que también en habilidad", manifestó.

El comentario de Peter Arévalo destacó las habilidades que demostró Matías Succar en el encuentro ante Sport Boys, entre ellas su perseverancia para atacar y generar el tercer gol de Alianza, el cual finalmente anotó Pedro Aquino.