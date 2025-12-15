0
Se fue de Alianza Lima y su nuevo club anuncia su llegada por todo lo alto: "El primer fichaje"

¡Batacazo! Dejó Alianza Lima e inmediatamente su nuevo equipo acaba de hacer oficial su contratación por toda la temporada 2026. ¿Quién será? Te contamos.

Solange Banchon
Dejó Alianza Lima y su nueva escuadra acaba de hacer oficial su fichaje para 2026
Dejó Alianza Lima y su nueva escuadra acaba de hacer oficial su fichaje para 2026
Sorpresivamente Alianza Lima hizo oficial la salida de la futbolista Mía León, luego del título obtenido en la Liga Femenina 2025. La deportista fue uno de los refuerzos de las íntimas a mediados de temporada, sin embargo, para el 2026 decidió firmar por un importante cuadro del extranjero.

Alianza Lima disputará la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Alianza Lima sí clasificó a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores

Dejó Alianza Lima y su nuevo club hace oficial su fichaje para 2026

La mediocampista nacional tendrá una nueva oportunidad en su carrera profesional con Cruz Azul de México, elenco que la anunció por todo lo alto a través de sus redes sociales oficiales. León llega al conjunto azteca con la experiencia de haber defendido a clubes como Academia Beach FC y Madrid CFF de España.

"El primer fichaje de La Máquina rumbo al 2026: Mía León. ¡Bienvenida a Cruz Azul Femenil!", fue el mensaje que compartieron los 'Celestes' mediante su cuenta de 'X', antes Twitter.

Cruz Azul Femenino

Cruz Azul Femenino anunció la llegada de Mía León para el 2026/Foto: X

Cabe recordar que la volante de 19 años, fue una de las grandes ausentes en los partidos finales de las dirigidas por José Letelier, en vista que se encontraba definiendo su futuro profesional para el próximo año.

Dentro de su experiencia profesional, también destaca su etapa en la selección peruana femenina. Con la 'Bicolor', Mía León a representado al plantel en partidos oficiales y amistosos internacionales. De otro lado, su liderazgo ha sido clave para que sea capitana en la Sub-20.

Mía León se despidió de Alianza Lima Femenino

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la futbolista Mía León publicó un emotivo mensaje tras anunciarse que no iba a seguir en el plantel aliancista de cara al 2026. "Al más grande, gracias por todo lo vivido, hasta pronto", señaló.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

