Alianza Lima contará con 2 incorporaciones frente a Inter Miami: "Son jugadores que..."

Alianza Lima vivirá uno de los eventos más importantes del año frente a su hinchada. La Noche Blanquiazul servirá para presentar el plantel del equipo liderado por Pablo Guede y para enfrentar al Inter Miami, se contará con la incorporación de dos futbolistas que todavía no se dejaron ver en la pretemporada.

Las novedades continúan en Alianza Lima y es que antes del inicio del campeonato local se podrá contar con la presencia de dos futbolistas que fueron claves el año pasado. De esta manera, el club blanquiazul contaría con un plantel más nutrido para poder hacer cambios en el entretiempo.

Alianza Lima sumará a dos piezas clave ante Inter Miami

Horas antes del inicio de la Noche Blanquiazul y del partido ante Inter Miami, se reveló que Alianza Lima podrá sumar nuevos jugadores a su plantel. Kevin Quevedo, quien estuvo alejado de la pretemporada en Uruguay, es uno de ellos y también se podrá volver a ver en acción a Fernando Gaibor.

"Hay dos nombres que podrían reaparecer ante Inter Miami, que ya están físicamente mejor y que seguramente tendría algunos minutos ante Inter Miami. Me refiero a Gaibor y Quevedo. Son jugadores que podrían tener minutos y todo ello pensando en los próximos objetivos", señaló el periodista José Varela sobre el regreso de estos destacados jugadores.

¿Cuándo juega Alianza vs 2 de Mayo?

Tras la primera fecha de la Liga 1 2026, donde el elenco de Pablo Guede se estará enfrentando a Sport Huancayo de visita, los blanquiazules jugarán ante 2 de Mayo como visita el 4 de febrero y el partido de vuelta será el 7 del mismo mes en Matute.