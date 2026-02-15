- Hoy:
José Carvallo sorprende al rendirse ante figura de Alianza Lima: "Es el mejor"
El exarquero de Universitario no dudó en resaltar el nivel de una figura actual del equipo blanquiazul, a pesar de su pasado crema.
Se retiró jugando en Universitario y en su momento fue considerado como una gran figura, pero ahora José Carvallo entró al mundo del periodismo. Esta vez, en L1MAX, sorprendió a todos al revelar su admiración por un jugador que milita actualmente a Alianza Lima. No solo lo ha visto como dice, sino que también han sido compañeros en la selección peruana.
"Paolo es el mejor o uno de los mejores que yo he visto en mi carrera de fútbol, y que el hincha le grite lo que le gritó después del partido, es duro. Al jugador le afecta, le duele", comentó José Carvallo en el programa ALL1MITE. Sucede que el delantero de Alianza Lima viene recibiendo críticas tras no patear un penal ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores.
Este tema es todo un debate, pues muchos hablan de que Paolo Guerrero buscó asumir la responsabilidad al 100% para evitar que critiquen al equipo o el mismo Eryc Castillo, quien falló el penal que quizás evitaba que Alianza Lima caiga eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores. Aún así, el '34' blanquiazul sigue siendo uno de los jugadores más importantes del equipo de Pablo Guede.
El último año de Paolo Guerrero
El tiempo pasó muy rápido y quizás nadie se imaginaba ver al 'Depredador' jugando a sus 42 años, pero todo tiene su final. Él mismo confirmó que este año será su última temporada como futbolista profesional y espera retirarse siendo campeón con Alianza Lima. Es una lástima que hayan sido eliminados de la Libertadores, pudo hacer historia a su edad en la fase de grupos.
A pesar de que lo critican por su edad y decisiones, el delantero está respondiendo con goles dentro del campo y se ha ganado el puesto de titular. En la temporada 2025 fue el goleador de Alianza Lima y quiere repetir la misma hazaña este año.
