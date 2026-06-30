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Alianza Lima confirma que enfrentará a Cruzeiro en un torneo internacional de la Conmebol

Alianza Lima sorprendió a sus hinchas al revelar que enfrentará a Cruzeiro en un importante torneo de la Conmebol. Te contamos todos los detalles.

Francisco Esteves
Alianza Lima confirma que enfrentará a Cruzeiro.
Alianza Lima confirma que enfrentará a Cruzeiro. | Foto: Composición Líbero.
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En medio de la espera a que comience el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, los hinchas de Alianza Lima fueron sorprendidos debido a que el cuadro blanquiazul confirmó que afrontará un nuevo certamen Conmebol, en el cual chocará ante el poderoso Cruzeiro de Brasil. A continuación te contamos todos los detalles del encuentro, así como los rivales que tendrán que enfrentar los de Matute.

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Vale precisar que no se trata del plantel principal que actualmente dirige Pablo Guede y que ya se encuentra entrenando junto al comando técnico para lo que será la segunda parte de la temporada, sino a las divisiones menores del plantel femenino que tendrá un nuevo reto en su desarrollo personal. Dos de estas categorías competirán a nivel internacional.

Nuestras categorías Sub-14 y Sub-16 ya conocen a sus rivales para la Liga de Desarrollo CONMEBOL Juvenil Femenino 2026. Con la misma pasión y compromiso que nos caracteriza, nuestras blanquiazules saldrán a representar estos colores en busca de la clasificación. ¡Vamos con todo, chicas!”, precisó Alianza Lima en sus redes sociales oficiales.

El plantel Sub-14 formará parte de la Serie B, junto a River Plate de Perú, FC Killas, Club Deportivo Paz y Amistad, Villa Libertad Girls, Deportivo Municipal. Mientras que el Sub-16 conforma la Serie A, donde enfrentará a Sport Boys, FC Killas, Universidad San Martín, River Plate de Perú y Cruzeiro.

Alianza Lima

Alianza Lima disputará dos torneos.

Alianza Lima disputará la semifinal del Torneo Apertura Femenino

Alianza Lima enfrentará a Universitario de Deportes en la semifinal de vuelta del Torneo Apertura en la Liga Femenina 2026, este sábado 4 de julio, en el Estadio Monumental de Ate. En el compromiso de ida, los blanquiazules se llevaron la victoria por 1-0 en el Estadio Hugo Sotil Yerén.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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