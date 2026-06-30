Alianza Lima confirma que enfrentará a Cruzeiro en un torneo internacional de la Conmebol

En medio de la espera a que comience el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, los hinchas de Alianza Lima fueron sorprendidos debido a que el cuadro blanquiazul confirmó que afrontará un nuevo certamen Conmebol, en el cual chocará ante el poderoso Cruzeiro de Brasil. A continuación te contamos todos los detalles del encuentro, así como los rivales que tendrán que enfrentar los de Matute.

Vale precisar que no se trata del plantel principal que actualmente dirige Pablo Guede y que ya se encuentra entrenando junto al comando técnico para lo que será la segunda parte de la temporada, sino a las divisiones menores del plantel femenino que tendrá un nuevo reto en su desarrollo personal. Dos de estas categorías competirán a nivel internacional.

“Nuestras categorías Sub-14 y Sub-16 ya conocen a sus rivales para la Liga de Desarrollo CONMEBOL Juvenil Femenino 2026. Con la misma pasión y compromiso que nos caracteriza, nuestras blanquiazules saldrán a representar estos colores en busca de la clasificación. ¡Vamos con todo, chicas!”, precisó Alianza Lima en sus redes sociales oficiales.

El plantel Sub-14 formará parte de la Serie B, junto a River Plate de Perú, FC Killas, Club Deportivo Paz y Amistad, Villa Libertad Girls, Deportivo Municipal. Mientras que el Sub-16 conforma la Serie A, donde enfrentará a Sport Boys, FC Killas, Universidad San Martín, River Plate de Perú y Cruzeiro.

Alianza Lima disputará dos torneos.

Alianza Lima disputará la semifinal del Torneo Apertura Femenino

Alianza Lima enfrentará a Universitario de Deportes en la semifinal de vuelta del Torneo Apertura en la Liga Femenina 2026, este sábado 4 de julio, en el Estadio Monumental de Ate. En el compromiso de ida, los blanquiazules se llevaron la victoria por 1-0 en el Estadio Hugo Sotil Yerén.