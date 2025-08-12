Fue bicampeón con Alianza Lima y ahora es una de las opciones para dirigir a Sport Boys

Sport Boys no la está pasando nada bien en el Torneo Clausura 2025. El cuadro rosado se ubica en el antepenúltimo lugar de la tabla y se complica aún más con el fantasma del descenso. La gota que rebalsó el vaso fue la derrota con Universitario, ya que despidieron a Arturo Reyes en la dirección técnica. Actualmente están buscando a un nuevo entrenador y un bicampeón con Alianza Lima está entre las opciones.

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, al club chalaco han ofrecido a Guillermo Salas, quien actualmente se encuentra sin equipo tras su discreto paso por César Vallejo el año pasado, para que se convierta en el reemplazante del estratega colombiano como el DT de la 'Misilera'. Así lo dio a conocer en la última emisión del programa 'Hablemos de Max'.

Video: L1 MAX

Guillermo Salas es recordado por ser bicampeón con Alianza Lima

Aunque la trayectoria en los banquillos del 'Chicho' es relativamente corta, también es preciso acotar que ha sido exitosa. Desde 2020 estuvo como asistente técnico de Alianza Lima y fue así como ganó un título nacional en 2021. Tras la salida de Carlos Bustos, el exfutbolista de 50 años se encargó de ser el estratega principal, logrando en 2022 el bicampeonato.

Guillermo Salas fue bicampeón nacional perteneciendo al cuerpo técnico de Alianza Lima. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Pero no solo logró esos trofeos con el conjunto blanquiazul, ya que en su etapa como lateral derecho también fue dos veces seguidas campeón nacional, más precisamente en las temporadas 2003 y 2004. Si contamos además las consecuciones de 2001 y 2006, son seis las veces que levantó la copa a nivel local con la institución de La Victoria.

Guillermo Salas no es la única opción para Sport Boys

Para sorpresa de los hinchas, Guillermo Salas no es la única opción que maneja Sport Boys para definir a su nuevo DT. Nombres como el de Víctor Rivera, Flavio Maestri y el argentino Jorge Célico también fueron ofrecidos; pero según el comunicador anteriormente citado, lo más seguro es que el que ponga el buzo del 'Equipo del Puerto' sea peruano.

Además, se dio a conocer que Juan Carlos 'Pato' Cabanillas y otro exfutbolista identificado con la institución serán parte del comando técnico del próximo estratega. Mientras tanto, Guillermo Vásquez estará al mando de forma interina.

Guillermo Salas: equipos a los que dirigió