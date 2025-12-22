Facundo Callejo impacta al revelar su futuro ante ofertas para dejar Cusco FC: "Llamado..."

Facundo Callejo es uno de los jugadores más cotizados en el mercado de pases luego de haberse consagrado como el máximo goleador de la Liga 1. El argentino logró un majestuoso rendimiento en las filas de Cusco FC y ya empezaron a llegar ofertas por su fichaje. Precisamente, el delantero rompió su silencio y se pronunció sobre las ofertas que maneja.

Facundo Callejo se pronunció ante ofertas para dejar Cusco FC

En los últimos días, se conoció que Facundo Callejo es pretendido por diversos equipos entre los que se destacan Colón de Santa Fe, club que busca su retorno al club y Sporting Cristal, que espera hacerse con su fichaje y reforzar su delantero para pelear el título en la temporada 2026.

Precisamente, el medio argentino 'Aire de Santa Fe' dedicó una nota especial al futuro del delantero de Cusco FC y lograron comunicarse con el jugador, quien reveló detalles sobre las posibles ofertas. Según indicaron, Callejo recalcó que, por el momento, ningún equipo de Argentina se ha contactado con su representante, aunque no mencionó detalles sobre ofertas de otros clubes.

Facundo Callejo ha despertado el interés de varios equipos tras destacar en Cusco FC.

"AIRE se comunicó con el ex Colón (Facundo Callejo) y afirmó que hasta el momento su representante había recibido ningún llamado desde Santa Fe. ¿Sonará el teléfono en los próximos días?", mencionó el citado medio en su sitio web.

Facundo Callejo está cerca de Sporting Cristal

De acuerdo a la información del periodista Julio Peña, Facundo Callejo estaría próximo a convertirse en nuevo jugador de Sporting Cristal tras su gran temporada en Cusco FC. "Una más de Cristal para el que dice que (Facundo) Callejo se va a Argentina u otro lado. Cerca, cerca, cerca de Sporting Cristal", mencionó el comunicador.

Facundo Callejo y su gran temporada en Cusco FC

Callejo se ha consagrado como el mejor delantero en el fútbol peruano, luego de haberse consolidado como el máximo goleador de la Liga 1 con 25 anotaciones, cifras que logró en 35 partidos. Cabe señalar que también entró entre los 5 máximos goleadores del equipo en la única temporada que ha disputado.