0

Universitario lo quiso y ahora se luce en equipo que jugó 'semis' de Sudamericana: "Muy feliz"

Universitario lo sondeó y hasta hubo contactos, pero finalmente fichó por semifinalista de la Copa Sudamericana 2025 donde asegura sentirse muy contento.

Wilfredo Inostroza
Universitario quería ficharlo, pero finalmente jugará en semifinalista de Copa Sudamericana
Universitario quería ficharlo, pero finalmente jugará en semifinalista de Copa Sudamericana | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes ha priorizado mantener la base de su equipo tricampeón, solo reforzando algunas posiciones puntuales con elementos extranjeros. Sin embargo, durante el mercado de fichajes han sonado diferentes nombres para reforzar al elenco 'crema' de cara a la Liga 1 2026.

Futbolista de Universitario será nuevo fichaje de club peruano tras firmar contrato para 2026

PUEDES VER: Futbolista titular de Universitario dejó el club tras firmar importante contrato por todo el 2026

Por ejemplo, Pablo Erustes fue ofrecido a la 'U', donde fue considerado como opción, incluso hubo contactos, pero en Ate solo lo querían como jugador nacionalizado y su proceso iba a tardar algunos meses, por lo que este tema no avanzó y finalmente el extremo argentino debió buscar nuevos horizontes.

Tras dejar Deportivo Garcilaso y no concretarse su llegada al cuadro 'merengue', Erustes decidió fichar por FBC Melgar, club con el que ya entrena a las órdenes de Juan Reynoso y aseguró sentirse muy cómodo en el 'León del sur'.

"Muy feliz de llegar a este club, me encontré con una ciudad muy linda, con gente muy cálida, el grupo humano de mis compañeros y la gente que trabaja en el club", declaró el 'che' para Melgar TV.

Video: Melgar TV.

Además de la Liga 1 2026, Pablo Erustes disputará la Copa Sudamericana, torneo en el que Melgar cumplió una brillante campaña en la temporada 2022, cuando llegó hasta semifinales y fue eliminado por Independiente del Valle, que ese año sería campeón de dicho certamen.

Pablo Erustes y sus equipos en el Perú

Pablo Erustes llegó al país para defender para la campaña 2023. Luego pasó por Deportivo Garcilaso, club en el que ha jugado durante las temporada 2024 y 2025. Vestirá su tercera camiseta en el fútbol peruano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Fossati se pronunció sobre ausencia de Gassama en la pretemporada de Universitario: "Un atrevimiento"

  2. ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Unión, canal de transmisión y dónde ver partido por la Serie Río de La Plata?

  3. Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano