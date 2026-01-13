Universitario lo quiso y ahora se luce en equipo que jugó 'semis' de Sudamericana: "Muy feliz"

Universitario de Deportes ha priorizado mantener la base de su equipo tricampeón, solo reforzando algunas posiciones puntuales con elementos extranjeros. Sin embargo, durante el mercado de fichajes han sonado diferentes nombres para reforzar al elenco 'crema' de cara a la Liga 1 2026.

Por ejemplo, Pablo Erustes fue ofrecido a la 'U', donde fue considerado como opción, incluso hubo contactos, pero en Ate solo lo querían como jugador nacionalizado y su proceso iba a tardar algunos meses, por lo que este tema no avanzó y finalmente el extremo argentino debió buscar nuevos horizontes.

Tras dejar Deportivo Garcilaso y no concretarse su llegada al cuadro 'merengue', Erustes decidió fichar por FBC Melgar, club con el que ya entrena a las órdenes de Juan Reynoso y aseguró sentirse muy cómodo en el 'León del sur'.

"Muy feliz de llegar a este club, me encontré con una ciudad muy linda, con gente muy cálida, el grupo humano de mis compañeros y la gente que trabaja en el club", declaró el 'che' para Melgar TV.

Además de la Liga 1 2026, Pablo Erustes disputará la Copa Sudamericana, torneo en el que Melgar cumplió una brillante campaña en la temporada 2022, cuando llegó hasta semifinales y fue eliminado por Independiente del Valle, que ese año sería campeón de dicho certamen.

Pablo Erustes y sus equipos en el Perú

Pablo Erustes llegó al país para defender para la campaña 2023. Luego pasó por Deportivo Garcilaso, club en el que ha jugado durante las temporada 2024 y 2025. Vestirá su tercera camiseta en el fútbol peruano.