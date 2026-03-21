Christian Cueva lanza contundente revelación sobre su regreso a Matute: "Siempre..."

En la fecha 8 del Torneo Apertura, Alianza Lima estará recibiendo en Matute a Juan Pablo II, equipo de Christian Cueva. Si bien su presente está en otro club, el ‘Aladino’ vistió la camiseta blanquiazul en dos etapas diferentes de su vida, donde la última vez fue en el 2023. Ahora, el exseleccionado volverá una vez más al lugar que en algún día recibió aplausos de la hinchada.

La trayectoria de Christian Cueva refleja las impecables oportunidades que ha tenido de defender a importantes equipos en todo el mundo. En Perú, uno de los que más se recuerda es su paso por Alianza Lima. El destacado jugador regresará a Matute este sábado 21 de marzo por el Apertura de la Liga 1.

Christian Cueva hace revelación sobre su regreso a Matute

A sus 34 años, Christian Cueva sigue más vigente que nunca y tras una larga espera, finalmente se dará su regreso a Matute, pero vistiendo los colores Juan Pablo II. La visita tiene la urgencia de sumar puntos en la tabla para ganar posiciones en la tabla. En frente, estará nada más y nada menos que Alianza Lima, líder del Torneo Apertura y que además ganó las dos últimas veces que se enfrentaron.

“Trataremos de hacer nuestro trabajo. Cada equipo siempre va a querer dar lo mejor y eso es lo que estamos haciendo nosotros”, dijo Christian Cueva sobre su retorno al Alejandro Villanueva, asegurando que su equipo trabajará al máximo para llevarse los tres puntos a casa.

(Video: Entre bolas)

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II se jugará este sábado 21 desde las 18.30 horas en Matute. Los dirigidos por Pablo Guede buscarán afianzarse como líderes antes del paro de selecciones. Actualmente están invictos con 17 puntos en la tabla.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario?

La Liga 1 confirmó que el partido entre Universitario vs Alianza Lima en el estadio Monumental se jugará a las 8.00 p. m. de Perú el próximo sábado 4 de abril. Este será el primer clásico del fútbol peruano de la temporada 2026.