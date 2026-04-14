¡Nueva polémica! Jack Durán denunció insulto racista durante el CD Moquegua vs Juan Pablo II por Liga 1

¡Un nuevo capítulo de racismo se vive en la Liga 1! Se jugaba el minuto 30 del partido entre CD Moquegua y Juan Pablo II, cuando Jack Durán denunció que los hinchas del equipo local estaban realizando insultos racistas hacia su persona. Ante este hecho, el árbitro Michael Espinoza realizó el símbolo antirracismo.

Esta situación generó que las acciones se paralizaran, pues la indignación del jugador fue tanta que se acercó al juez para decirle "no voy a jugar" e incluso pidió a sus compañeros que se retiren del terreno de juego.

Jack Durán denuncia insulto racista en partido de Juan Pablo II vs CD Moquegua

A pesar de que se pedía suspender el partido, el árbitro reanudó el juego, señalando que si pasaba una vez más lo iba a suspender. A esto se le suma el hecho de que mediante el megáfono del Estadio 25 de Noviembre, se le incitó al público a tener un correcto comportamiento, pues este tipo de hechos manchan el fútbol peruano.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que se registran situaciones de este tipo en la Liga 1. Como se recuerda, un caso reciente fue el de Cristiano Da Silva, quien denunció haber recibido insultos racistas por parte de Franco Coronel durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético.

Otro episodio similar ocurrió en el estadio Monumental, en el encuentro entre Universitario y UTC, donde Ángelo Campos acusó a la hinchada crema de emitir insultos en su contra.