La llamativa conversación entre Agustín Lozano, Cabada y Gilabert: "¿Quién es el mejor?

La Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol dio su aprobación unánime a los temas incluidos en la agenda de la Asamblea Ordinaria. Durante este evento, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, organizó un encuentro entre Fernando Cabada de Alianza Lima y Adrián Gilabert de Universitario, donde se intercambiaron comentarios controvertidos en un ambiente cordial.

La curiosa conversación entre Agustín Lozano, Fernando Cabada de Alianza Lima y Adrián Gilabert de Universitario

En sus redes sociales, Lozano compartió un video que muestra a Gilabert, quien es el asesor legal de Universitario, junto a Cabada, el administrador temporal de Alianza, antes de la Asamblea de Bases de la FPF.

Durante su diálogo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol toma al dirigente del equipo blanquiazul para llevarlo hacia el abogado merengue, diciéndole: "A ver, quiero saber quién es mejor, acá te saco la duda".

Posteriormente, Agustín Lozano, ya en compañía de Adrián Gilabert de Universitario y Fernando Cabada de Alianza Lima, les hace una pregunta curiosa a ambos: "¿Cuál es la más bonita? Mira el me va a regalar la 7, tú regálame la 9”.

Video: Agustín Lozano

Finalmente, durante esta reunión, Lozano, quien preside la FPF, expresó de manera directa a Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario, y a Fernando Cabada, administrador temporal de Alianza Lima, que confía en contar con su respaldo.

“Hoy habrá un anuncio importante para el fútbol peruano, pero quien mejor que los dos clubes grandes apoyen lo que se va a lanzar. Ustedes son los más grandes, hagamos fuerzas. Si ustedes apoyan nos vamos para arriba”, se puede escuchar en el video.