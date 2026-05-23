Juan Pablo II acusó a Melgar de ser tendencioso por insinuar que los favorecen arbitralmente: "Rechazo"

Juan Pablo II publicó un enérgico comunicado en el que rechazó lo expuesto por FBC Melgar tras el empate que protagonizaron en Chongoyape en el inicio de la fecha 16 del Torneo Apertura. Sucede que, al término del encuentro, el Dominó señaló que el arbitraje jugó en su contra al no haberle cobrado dos penales y solicitó la publicación de los audios y registros de comunicación del VAR sobre esas jugadas.

Ante esto, el equipo de Chongoyape señaló que es una institución joven "que trabaja constantemente para aportar al fútbol peruano mediante un importante esfuerzo en divisiones menores y el desarrollo de un serio proyecto de infraestructura" y que, en apenas dos temporadas en la Liga 1, "ha logrado obtener resultados importantes frente a equipos con gran historia en el fútbol peruano".

Con respecto al comunicado de FBC Melgar, el cuadro de Christian Cueva resaltó que ese empate "no obedeció a ningún arbitraje favorable hacia Juan Pablo II College, como afirma FBC Melgar" y que eso se "trata de una declaración mezquina y ofensiva que evidencia el nerviosismo y la intención de sus autoridades de desviar la atención de la disconformidad de sus hinchas ante la irregularidad mostrada por su equipo en el presente torneo, pese a ser una institución representativa y con gran presupuesto".

Luego, recordaron que ellos también fueron perjudicados "por diversos errores arbitrales en fechas anteriores, situaciones reiteradas que, extrañamente, han sido minimizadas por distintos medios de comunicación, pese a existir evidencias claras".

Finalmente, también exigieron a la Conar que publique "los audios del partido disputado ante FBC Melgar, a fin de que la opinión pública pueda sacar sus propias conclusiones".

Comunicado oficial de Juan Pablo II.

Comunicado oficial de FBC Melgar

“FBC Melgar informa a su hinchada y a la opinión pública su total disconformidad con el arbitraje y el uso del VAR durante el partido frente a Juan Pablo II, correspondiente a la Fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026.

Desde que se conoció la programación arbitral, el Club expresó formalmente ante el presidente de la CONAR su preocupación, con el objetivo de salvaguardar la transparencia, imparcialidad y confianza que deben prevalecer en toda competencia deportiva. Sin embargo, dichas observaciones no fueron atendidas ni consideradas oportunamente.

Durante el encuentro se tomaron decisiones que tuvieron incidencia directa en el resultado, generando serias dudas sobre los criterios aplicados y sobre el correcto funcionamiento de las herramientas arbitrales utilizadas.

En ese sentido, FBC Melgar ha solicitado formalmente la publicación de los audios y registros de comunicación del sistema VAR correspondientes a las jugadas observadas durante el partido, a fin de brindar claridad y transparencia sobre las decisiones adoptadas.

FBC Melgar realizará las acciones correspondientes dentro de los canales institucionales establecidos, en defensa de la integridad de la competencia y del respeto que merecen nuestros jugadores, comando técnico e hinchada”.