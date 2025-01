Lozano dejó tajante mensaje sobre el futuro de Fossati en la selección peruana: "Sigue"

Cuando Jorge Fossati llegó a la selección peruana , prometió arduo trabajo para revertir el complicado momento que atravesaba el combinado patrio en las Eliminatorias . Pero, a pesar de las expectativas, los resultados no acompañaron y ahora, los hinchas piden su salida.

Agustín Lozano , presidente de la FPF, indicó que hasta la fecha Jorge Fossati sigue como entrenador de la selección peruana. Agregó que no puede asegurar ni desmentir nada con respecto al futuro del estratega uruguayo.

" En este momento Fossati es técnico de la selección peruana. No puedo declarar nada oficial. Hoy, sigue siendo el DT ", expresó Lozano a Liga 1 MAX.

Jorge Fossati es cuestionado por los hinchas de la bicolor

"No puedo negar que me llamo la atención la salida de 'Chemo' del Solar. Tomó la decisión que después del Sudamericano Sub 20 (que se realizará en Venezuela) de ir por otros proyectos", expresó el presidente de la FPF.