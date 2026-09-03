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¡Atención! Jesús Pretell da el batacazo y lidera lista de peruanos en el extranjero

Jesús Pretell, volante de Liga de Quito, dio la hora con una estadística que fulmina al resto de futbolistas peruanos en el extranjero.

Francisco Esteves
Jesús Pretell y una gran noticia.
Jesús Pretell y una gran noticia.
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En la actualidad no tenemos a muchos futbolistas brillando fuera del país, sobre todo si lo comparamos con la primera década del siglo. No obstante, aún hay jugadores que dan la hora y uno de ellos es Jesús Pretell, quien sorprendió liderando una fuerte estadística sobre los peruanos en el extranjero.

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Como se sabe, el mediocampista de la selección peruana actualmente juega para Liga de Quito en Ecuador y se ha ganado la titularidad en base a sus notables actuaciones. Esto también le ha servido para entrar con fuerza en una particular tabla de posiciones junto a otros compatriotas.

Resulta que, en un ranking realizado por el portal Deporte Libre, se puede notar que Jesús Pretell es el futbolista nacional en el extranjero con más partidos disputados en lo que va de la temporada, superando a otros jugadores clave que tiene actualmente la Bicolor.

El volante de Liga de Quito ha disputado 37 partidos, por encima de Erick Noriega de Gremio y André Carrillo en Corinthians, ambos con 35. Más abajo aparece Alfonso Barco con 30 duelos y Marcos López con 29 compromisos jugados.

Jesús Pretell

Jesús Pretell viene destacando esta temporada.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jesús Pretell en LDU?

Jesús Pretell dejó Cristal esta temporada y firmó por Liga Deportiva Universitaria de Quito hasta el 31 de diciembre del 2026. Es decir, el contrato del mediocampista nacional es de solo un año, aunque por su rendimiento probablemente le renueven.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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