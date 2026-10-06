Jean Ferrari explota por críticas tras desconvocatoria de Oliver Sonne: "Trolles con cero seguidores"

La selección peruana sorprendió en las últimas horas al anunciar la desconvocatoria de Oliver Sonne en la previa del partido ante Colombia. Según el comunicado de la ‘Bicolor’, el ‘Vikingo’ regresará a su club “tras una evaluación médica”, lo cual hizo pensar que el lateral se encontraba lesionado. No obstante, el propio Mano Menezes, DT de Perú, descartó que el lateral se encuentre lesionado.

Su versión desató una serie de reacciones y hasta críticas en la opinión pública ante las dos versiones que se dieron sobre la desafectación de Sonne. Ante esta situación, Jean Ferrari salió al frente y tuvo duras palabras para todos los detractores de la selección que han aprovechado las circunstancias para arremeter contra la gestión de la FPF.

Jean Ferrari arremetió contra los críticos de la selección tras desconvocatoria de Sonne

A través de sus redes sociales, el director general de fútbol de la FPF calificó de “trolles” a los críticos de la selección peruana y señaló que la desconvocatoria de Sonne se dio por un tema de “prevención” y que, según lo dicho por Menezes, estaba previamente acordado con su club que el futbolista sólo disputaría dos de los cuatro amistosos en Estados Unidos.

"Parece que algunos no entendieron la palabra prevención, entiendo que hayan trolles con 0 seguidores queriendo crear corrientes de opinión, no insistan, seguimos con el proceso de construcción, paciencia", publicó en su cuenta de X.

Jean Ferrari explotó tras críticas por desconvocatoria de Sonne

"No está lesionado, el tener una molestia o fastidio significa que hay que evaluar y conversar con los protagonistas (jugador y club) ahí es donde se determina prevenir, así fue", añadió en respuesta a un seguidor.

De esta manera, Jean Ferrari buscó poner paños fríos a la polémica generada por la desconvocatoria de Oliver Sonne y aclaró que la decisión respondió a un criterio preventivo, mas no a una lesión. Mientras las versiones sobre el lateral continúan generando debate, la selección peruana deberá concentrarse en su último amistoso de la fecha FIFA ante Colombia, donde buscará cerrar su gira por Norteamérica de la mejor manera.

Oliver Sonne fue desconvocado de la selección peruana

En la víspera, la selección peruana publicó un comunicado anunciando la desconvocatoria de Oliver Sonne. Según el pronunciamiento, la decisión se tomó tras una evaluación médica y coordinación con el Burnley. Ahora, el futbolista de 25 años volverá a Inglaterra para reincorporarse a su equipo.