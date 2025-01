¡Renovó! Jhon Marchán seguirá siendo jugador de Sporting Cristal hasta 2023

Una de las novedades de cara al duelo entre Sporting Cristal y UTC es con relación a Jhon Marchán . El atacante venezolano jugará este 2022 con el equipo de Cajamarca, pero no tendrá la oportunidad de enfrentar a su exequipo por un acuerdo de palabra entre futbolista y club.

Pese a esta noticia, hay un hecho que poco se conocía con respecto a la salida de Jhon Marchán en tienda 'celeste'. Y es que en plena entrevista con GolPerú, el futbolista reveló que no solo ha sido prestado esta temporada, sino que antes de su partida renovó con Sporting Cristal hasta fines del 2023.

De hecho, el mismo Jhon Marchán manifestó su alegría de poder seguir en el club del Rímac para así poder retribuir todo lo que Sporting Cristal le dio desde el 2020. Pese a que no logró destacar en las dos temporadas que vistió de 'celeste', la directiva le brindó la confianza para que siga hasta diciembre del 2023.

"(Roberto Mosquera) Siempre tuvo su confianza en mí. Y bueno también es parte de él que tenga un año más de contrato con Sporting Cristal. Le agradezco a él y a la directiva por seguir confiando en mi. No sé si me corresponde decirlo porque no lo hicieron público, pero sí, tengo contrato hasta el 2023", declaró Jhon Marchán a GolPerú.