Llegó de Estados Unidos para jugar con Sporting Cristal y ahora se anunció su salida: "Éxitos"

Sporting Cristal sigue con su planificación de plantel para poder destacar de gran manera en esta temporada y cambiar radicalmente la imagen de los últimos años. El cuadro rimense tiene el objetivo de poder alzar el título nacional en este 2026, considerando su gran esfuerzo en el mercado de fichajes. No obstante, sorprendieron al anunciar la salida de una figura que llegó tras jugar en Estados Unidos.

Llegó de Estados Unidos para jugar con Sporting Cristal y ahora se anunció su salida

Sporting Cristal continúa con su preparación de cara al inicio de la Liga Femenina 2026, torneo en el que buscará ser protagonista y luchar por el título nacional, luego de haber quedado eliminado en las semifinales de la temporada 2025. En ese contexto, uno de los movimientos realizados por el club en el mercado fue la renovación de Ivanna Gutiérrez.

La jugadora que había estado cedida en el Grand Canyon Women’s Soccer de Estados Unidos retornó a La Florida con la intención de consolidarse en el primer equipo. Sin embargo, desde la dirección deportiva se decidió que continúe su desarrollo fuera de la institución, por lo que fue cedida a préstamo al FC Killas para esta temporada.

Ivanna Gutiérrez deja Sporting Cristal y jugará en FC Killas a préstamo.

"Ivanna Gutiérrez jugará a préstamo en FC Killas por todo el 2026. ¡Éxitos, Ivanna!", fue el mensaje que publicó Sporting Cristal en sus redes sociales, oficializando así la salida temporal de la joven y prometedora futbolista.

De esta forma, la defensa de 19 años tendrá que disputar esta temporada en otro equipo, aunque se mantendrá en Perú, por lo que seguramente su rendimiento será seguido por la delegación de Sporting Cristal.

Fichajes de Sporting Cristal 2026

Sporting Cristal ha concretado un mercado muy movido, esperando armar un plantel competitivo. Por ello, anunciaron la incorporación de jugadores destacadas como Silvana Alfaro, Guadalupe Miño, Kyra Castro, Jhosely Gamarra, Thamara Alves, Thayla Sousa, Giovana Soares. Asimismo, han renovado a varias figuras para la siguiente temporada.