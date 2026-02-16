Sporting Cristal y el resultado que consiguió la última vez que visitó Paraguay por la Libertadores

Tras dejar fuera de la competencia a Alianza Lima, 2 de Mayo alista todas sus fichas para dar un nuevo batacazo a nivel internacional, pero delante tiene a un rival complicado. Sporting Cristal hará su gran debut en la Copa Libertadores 2026 ante el elenco paraguayo. El partido se jugará en el estadio Río Parapití.

La llave entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo solo permitirá que uno de ellos supere la llave. Los dirigidos por Paulo Autuori se enfrentarán al verdugo de Alianza Lima con sus destacadas figuras. Pensando en lo que será la vuelta en Lima, el primer objetivo de los 'celestes' será llevarse un resultado bastante positivo para mantener el sueño intacto de asegurar su participación a nivel internacional.

Resultado de Sporting Cristal la última vez que jugó en Paraguay

Los hinchas de Sporting Cristal recuerdan la participación del equipo rimense en le edición 2025 de la Copa Libertadores y en la primera etapa tuvo como rivales al poderoso Palmeiras y también a Bolívar y Cerro Porteño de Paraguay. Justo ante este último protagonizó un partido con varios goles.

El partido que se jugó entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño acabó en un empate por 2-2, donde Santiago González y Rafael Lutiger fueron quienes anotaron para el equipo peruano. La primera anotación llegó en el primer tiempo, mientras que el segundo fue en los minutos finales del enfrentamiento.

Sporting Cristal jugó en el 2025 ante Cerro Porteño.

¿Cuándo se juega la vuelta en Lima?

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se jugará el próximo martes 24 de febrero desde las 19:30 horas. Los hinchas del cuadro celeste esperan contar con un resultado favorable para terminar de resolver la llave en Lima y sin mayores complicaciones tras lo sucedido con Alianza Lima.