Federico Urciuoli, DT de Alianza Atlético, dio tajante calificativo sobre Sporting Cristal: "Ellos..."

Sporting Cristal y Alianza Atlético se estarán enfrentando como parte de la nueva fecha del Torneo Apertura. Los celestes tienen la mente en su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y esto podría ser una distracción de cara al encuentro con los dirigidos por Federico Urciuoli.

La Liga 1 de Perú vuelve a la acción y Sporting Cristal estará recibiendo en el estadio Alberto Gallardo a Alianza Atlético en busca de sumar como locales. En medio de ello, el DT del equipo visitante no se guardó nada y se refirió a sus sensaciones frente a los rimenses.

DT de Alianza Atlético se refirió a Sporting Cristal

En la previa del partido entre Alianza Atlético vs Sporting Cristal, Federico Urciuoli expresó su deseo de conseguir los tres puntos en el Gallardo y no dudó en señalar cuál sería el punto débil del elenco dirigido por Paulo Autuori.

“Tienen una idea sostenida de hace tiempo, por eso están a un paso de la Libertadores. El partido de mañana será un partido aparte porque ellos tienen un partido importante en el medio y puede haber un desenfoque para aprovecharlo. El desgaste existe y nosotros no tenemos un próximo partido entre partido”, señaló en L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

Sporting Cristal se estará enfrentando a Alianza Atlético, pero también tendrá que guardar a los titulares habituales pensando en lo que será el duelo ante Carabobo en Lima. En esta cita futbolística se definirá el pase a fase de grupos de la Copa Libertadores. Los rimenses tienen la ventaja de un gol.

La mala noticia para la hinchada de Cristal es que el equipo ha perdido el foco en el torneo local, ya que solamente suman 5 unidades en cinco partidos jugados. Los dirigidos por Autuori solamente ganaron un partido, empataron dos y perdieron dos. Actualmente están en el puesto 11.