Roberto Mosquera, DT de Cristal, tomó drástica medida con Agustín Álvarez Wallace: "Adaptación física"

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, viene analizando el duelo que sostendrá ante Alianza Atlético y tomó una firme decisión de cara a este encuentro por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026: estamos hablando de la no inclusión de Agustín Álvarez Wallace a la lista de convocados.

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, tomó drástica decisión con Agustín Álvarez Wallace

En conversación con la prensa, Mosquera confirmó que Álvarez Wallace no será convocado para el partido entre Cristal y Alianza Atlético debido a que no se encuentra adaptado de forma física para disputar el encuentro en el calor de Sullana.

Video: Toque final

“Yo creo que el único que falta es Álvarez Wallace y hay una presión para que juegue, pero yo tengo que se responsable. Tenemos que ponerlo igual para que pueda competir con los que juegan en su puesto. Hay que darle un estado físico acuerdo al campeonato para que pueda jugar”, afirmó.

Cabe señalar que el duelo entre los rimenses y el vendaval norteño se disputará en el Estadio Municipal ‘Campeones del 36’, por lo que el encuentro se desarrollará en un ambiente de intensa exigencia climática.

¿A qué hora y en dónde ver el Sporting Cristal vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal y Alianza Atlético se medirán el viernes 21 de agosto, a las 3.00 p. m., en el Estadio Municipal 'Campeones del 36', en Sullana, por la jornada seis del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido será transmitido a nivel nacional por la señal de L1MAX.