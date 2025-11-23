- Hoy:
Aldo Corzo sacó cara por Riveros y eligió a exfigua de la U por encima de Galván: "El bravo"
En medio de las comparaciones entre el 'Negro' Galván y Williams Riveros, el capitán de Universitario, Aldo Corzo, sorprendió con rotundo mensaje.
Williams Riveros es para muchos hinchas de Universitario una de las figuras del extranjero más importantes que llegó al club en los últimos años. Tras el tricampeonato conseguido este 2025, Jefferson Farfán lo tuvo como invitado junto a Matías Di Benedetto y Aldo Corzo en la reciente edición de su programa ‘Enfocados’, un espacio de entrevistas a personalidades del deporte que conduce junto a Roberto Guizasola.
El popular ‘Tarzán’, al igual que sus compañeros del equipo crema, habló de diversos temas de su carrera profesional con los conductores. Además, se refirió a las constantes comparaciones que le hacen con el exfutbolista Carlos Galván. En una de las secuencias que los invitados deben responder “quién es mejor que el otro”, al defensa paraguayo le mencionaron nuevamente al exzaguero merengue.
Aldo Cozo y su mensaje tras comparaciones entre Williams Riveros y el ‘Negro’ Galván
Para sorpresa de los conductores, fue Aldo Corzo quien respondió por el popular ‘Tarzán’, dejando un contundente mensaje: ‘“(Williams) Riveros, porque ha ganado un tricampeonato con la ‘U’, Galván ganó uno (2009), yo estaba ahí. Para mí, ese año el verdadero crack en la defensa fue (John) Galliquio, era el bravo. Galván bien, pero Galliquio estaba alto".
(Video: Enfocados)
¿Qué dijo Carlos Galván sobre Williams Riveros?
"Si a la gente le gustó lo que era ahí, era totalmente distinto. Para mí, (Williams) Riveros no es mejor que yo, sin duda. A veces, la gente dice por estadísticas es mejor, pero estamos hablando de juego porque sino, Jorge Araujo, Pajuelo y el 'Cheta' (Domínguez), que salieron tricampeón también, serían mejor que yo. Ya por carrera es diferente", dijo Carlos Galván días atrás en una entrevista con el programa 'Al volante' conducido por Darinka Zumaeta.
