Con Rodrigo Ureña: Universitario y todos los jugadores que perdería para el 2026

Se acabó la temporada 2025 y Universitario de Deportes salió tricampeón del fútbol peruano, pero ahora quiere el 'Tetra'. En ese sentido, la 'U' podría perder a una enorme cantidad de elementos en el presente mercado de fichajes y eso podría derivar en un déficit en su rendimiento a lo largo de la campaña entrante. Tras confirmarse la salida de Rodrigo Ureña a Millonarios, te contamos qué otros jugadores se han ido y quiénes tienen grandes chances de sumarse a la lista negra.

Comenzamos por Jairo Vélez, quien dejó la institución merengue y se fue a la vereda del frente, ya que firmó por Alianza Lima y causó una enorme impresión en todos los hinchas del cuadro crema. El atacante ecuatoriano, nacionalizado peruano, fue uno de los puntos más altos en el plantel estudiantil el presente año, por lo que a muchos le dolió su partida.

Jairo Vélez firmó por Alianza Lima.

Luego tenemos a Sebastián Britos, quien tampoco permanecerá en Universitario de Deportes y por ello los de Ate repatriarán a Diego Romero, portero cuyo préstamo en Banfield culmina a fines de diciembre y deberá volver a la 'U'. A esto también debemos sumarle la salida de Gabriel Costa, bicampeón que llegó la temporada pasada al club luego de dejar, sorpresivamente, a los blanquiazules de La Victoria.

Sebastián Britos tampoco seguirá en Universitario.

A la lista ingresa también Diego Churín, que por cuestión de rendimiento no seguirá con los cremas y es quizá a quien la hinchada menos va a extrañar. Contrario a Rodrigo Ureña, volante que mencionamos al inicio y que fue pretendido por Alianza Lima, pero finalmente optó por partir a otra liga y ahora jugará en Millonarios de Colombia.

El futuro de Rodrigo Ureña está en Colombia.

Finalmente está Jorge Fossati, director técnico que no va más en Universitario de Deportes y en su lugar el nuevo entrenador es el español Javier Rabanal, que viene de salir campeón con Independiente del Valle. Además, no podemos dejar de mencionar a César Inga, quien si bien sigue en la 'U' también está latente la posibilidad de que parta al extranjero. Se dice que Racing podría comprar su pase.