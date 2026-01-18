- Hoy:
Raúl Ruidíaz, ex Universitario, recibió histórico homenaje en partidos de leyendas ante el Barcelona
Antes del inicio de la Liga 1, Raúl Ruidíaz viajó a México para ser parte de un importante homenaje que incluyó a históricos jugadores que pasaron por el FC Barcelona.
El futbolista peruano, Raúl Ruidíaz, fue uno de los invitados a ser parte de la exhibición que se realizó entre las leyendas del Monarcas Morelia ante el Barcelona. Entre los invitados estuvieron Rivaldo, Rafael Márquez e incluso el 'Chorri' Palacios.
PUEDES VER: Javier Rabanal se rindió en elogios ante ex Garcilaso que firmó por Universitario: "Me encanta"
Raúl Ruidíaz estuvo vistiendo los colores de Monarcas Morelia durante dos años, pero esto fue suficiente para que se gane el cariño de la hinchada del equipo mexicano. El exjugador de Universitario pudo demostrar su gran nivel y también su efectividad en los goles llegando a ser uno de los mejores extranjeros que pasó por la Liga MX entre los años 2016-2018.
Raúl Ruidíaz se sumó a homenaje del Monarcas Morelia vs Barcelona
Debido a la relevancia que tuvo, su participación en el partido homenaje organización por Monarcas Morelia vs FC Barcelona no era una sorpresa. Como se recuerda, durante el paso que tuvo por dicho equipo, la 'Pulga' fue parte del equipo ideal y también fue condecorado como mejor jugador.
En la previa del partido ante las leyendas del Barcelona, el club Monarcas Morelia le entregó a Raúl Ruidíaz una placa donde se destaca su paso por la institución. Mientras recibía el reconocimiento, la hinchada lo acompañó entre aplausos y coreando su nombre.
"Agradecido por todo el cariño, por todo el amor de la afición; una noche hermosa. Espero algún día volver. Mi familia y yo les agradecemos por todo el cariño, desde el primer día que llegué aquí me hicieron sentir como en casa", indicó.
(Video: DeportesExperto)
Resultado del partido entre Monarcas Morelia vs Barcelona
A pesar de tratarse de un partido amistoso, fue un espectáculo total para los presentes. Monarcas Morelia se logró imponer 2-1 y además los locales sumaron al 'Chorri' Palacios como uno de sus refuerzos. Tras su participación, el peruano volverá al país para enfocarse en la Liga 1.
