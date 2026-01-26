Ex San Lorenzo de Argentina expresó su emoción por jugar en Universitario: "La mejor..."

Universitario de Deportes vivió uno de los momentos más importantes del 2026 al presentar a sus nuevos jugadores de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Monumetal. Quien no quiso quedarse callado y mostrar en sus redes sociales este gran momento fue Héctor Fértoli, futbolista que tuvo paso por San Lorenzo.

Se fue de San Lorenzo y ahora expresó su felicidad por fichar en Universitario de Deportes

A través de sus redes sociales, el argentino Fértoli expresó su gran emoción por llegar a Universitario y ser presentado ante la hinchada merengue en la 'Noche Crema' desde el Estadio Monumental.

"Noche Crema 2026. Con la mejor compañía", se puede leer en la publicación de Instagram, acompañado de las mejores fotos de la icónica noche.

Héctor Fértoli expresó su felicidad por fichar con Universitario de Deportes.

En palabras del volante Héctor Fértoli, se puede entender que le gustó mucho ser presentado ante la hinchada de Universitario y al lado de sus seres queridos, que son sus hijos.

Héctor Fértoli es nuevo jugador de Universitario

Universitario de Deportes se hizo del préstamo de Héctor Fértoli desde Tigres, su último equipo, por todo el 2026. Es importante mencionar que el pase del mediocampista le pertenece a Racing Club.

Héctor Fértoli jugó en San Lorenzo

La cesión reforzará la zona ofensiva del equipo crema, ya que el volante argentino tiene un juego dinámico y es capaz de desempeñarse por las bandas para ayudar al equipo a conseguir el gol.

Héctor Fértoli en San Lorenzo

En enero de 2019, San Lorenzo de la Liga Profesional Argentina decidió fichar a Fértoli por 1,6 millones de dólares por el 50% del pase; sin embargo, en este equipo no logró brillar y solo jugó 16 partidos sin ser trascendente.