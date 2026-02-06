Javier Rabanal, DT de Universitario, dio rotundo comentario sobre Cusco FC: "En su campo..."

Universitario de Deportes jugará ante Cusco FC en la segunda fecha de la Liga 1 donde buscará mantenerse con puntaje perfecto y tener un buen inicio de campeonato. El equipo liderado por Javier Rabanal sufrió algunas bajas, pero también contará con el regreso de importantes fichas. En la previa del encuentro, el DT español sorprendió al dejar un rotundo calificativo sobre los cuzqueños.

La realidad de ambos equipos es distinta y es que mientras Cusco FC perdió en su visita a Alianza Atlético y suma cero puntos en la tabla, Universitario de Deportes selló un contundente victoria frente a AD Tarma en el Monumental que lo colocó en el primer puesto de la Liga 1. Esta temporada, los 'cremas', además de defender el título, también buscarán consagrarse como tetracampeones

Javier Rabanal dio firme calificativo a Cusco FC

Todo va quedando listo para el enfrentamiento entre Universitario de Deportes ante Cusco FC y Javier Rabanal estará dirigiendo su primer partido como visitante y en la altura. Aunque Cusco FC parte como favorito por su localía, los 'cremas' llegan con sus mejores refuerzos y listos para llevarse los tres puntos. El DT de la 'U' no se quedó atrás y calificó al equipo cusqueño como un fuerte rival.

"El rival… la verdad que es un equipo que juega bastante bien, tiene mucha movilidad, mucha calidad y va a ser un rival bastante difícil y más en su campo", sostuvo el estratega de Universitario, Javier Rabanal.

Como se recuerda, para la primera fecha ante AD Tarma, Universitario de Deportes afrontó complicaciones en el primer tiempo, pero los goles llegaron en los segundos 45 minutos. El debut del tricampeón no podía ser mejor.

Universitario vs Cusco FC: hora y fecha del partido

De acuerdo a la programación, el partido entre Cusco FC vs Universitario de Deportes se jugará el sábado 7 de febrero desde las 20:00 horas. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, que tiene una capacidad de recibir a más de 45 mil espectadores.