DT de Universitario tomó severa decisión con Sekou Gassama para partido ante Alianza Atlético

Universitario de Deportes finiquita sus preparativos para enfrentar a Alianza Atlético por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026. Los cremas parecen haber vuelto a su mejor versión y quieren pelear el título. Sin embargo, uno de los cuestionamientos sigue siendo el fichaje de Sekou Gassama. Ante ello, se conoció que el DT Jorge Araujo decidió tomar una inesperada decisión.

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DT de Universitario tomó severa decisión con Sekou Gassama

En los últimos días se reveló que el delantero senegalés-español estaba sumamente afectado por la situación que viven en Universitario, al punto que considera que debería tener una última oportunidad para poder demostrar sus cualidades goleadoras.

Sin embargo, en medio de ello, el periodista Gustavo Peralta sorprendió al revelar que el ‘Coco’ Araujo ha decidido no incluir a Sekou Gassama en la lista de convocados para el partido ante Alianza Atlético. De esta manera, no será incluido ni en el banquillo, quedándose sin sumar minutos.

Sekou Gassama no séra convocado ante Alianza Atlético y se perfila a dejar a la 'U'.

Cabe recordar que el ‘9’ africano tampoco fue incluido en la nómina para el último partido ante Deportivo Garcilaso e incluso se mostró apartado de sus compañeros que se quedaron en la tribuna. Además, no celebró el triunfo junto al resto del plantel, dejando una desoladora imagen.

Ahora, Sekou Gassama vuelve a quedarse fuera de un partido de Universitario y esta medida solo hace más que aumentar los rumores de salida, aparentemente ya decidida por la directiva, para el final del Torneo Apertura. Recordemos que fue uno de los grandes fichajes para esta temporada, pero su rendimiento terminó decepcionando.

Sekou Gassama y su último pedido en Universitario

De acuerdo a lo señalado por Gustavo Peralta en el programa ‘Colectivo World’, el delantero africano considera que debe tener una última oportunidad en el equipo, para poder demostrar que puede ser una pieza valiosa.

“Ellos creen (su entorno), y Gassama también se lo ha dicho a varios de sus compañeros, le deberían dar una chance más para mostrar algo más, porque en la 'U' que jugó fue en la peor versión del equipo, habría que ver cómo se desarrolla en esta situación”, indicó.