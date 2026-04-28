Nicolás Lodeiro de Nacional dio fuerte calificativo al partido contra Universitario: "Un..."

Universitario de Deportes jugará contra Nacional por la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores 2026 y, tras la llegada de la delegación uruguaya al Perú, la figura Nicolás Lodeiro dio un fuerte calificativo sobre el partido contra el club crema.

Nicolás Lodeiro, futbolista de Nacional, dio fuerte calificativo al partido contra Universitario

Desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Lodeiro fue rodeado por diversos periodistas, quienes le consultaron sobre el duelo que sostendrá ante Universitario en el Estadio Monumental de Ate.

Para el volante de 37 años, el encuentro contra la escuadra merengue será muy complicado, al igual que todos los duelos por el máximo torneo internacional de Sudamérica.

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Asimismo, Nicolás Lodeiro dejó en claro que el plantel de Nacional de Uruguay está muy fuerte y tiene el gran objetivo de vencer a Universitario de Deportes para llevarse los tres puntos.

"Un partido difícil, como todos los de Copa Libertadores. Hay que preparase de la mejor manera. Nacional tiene un grupo muy fuerte, con las ganas de hacer un gran partido. La consigna es llevarnos la victoria”, afirmó.

Universitario de Deportes vs Nacional por la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes enfrentará a Nacional de Uruguay el miércoles 29 de abril a las 9.00 p. m. por la jornada tres del grupo B de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Monumental de Ate.

El cuadro liderado por Jorge Araujo buscará ganar para conseguir sus primeros tres puntos. Sin embargo, si pierde, se complicará su clasificación a los octavos de final de la 'Gloria Eterna'.