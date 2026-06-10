Jean Ferrari defendió con todo a Edison Flores y dejó firme mensaje: “Respeten a los tricampeones”

Uno de los futbolistas más criticados en Universitario de Deportes esta temporada es Edison Flores, quien no ha rendido como en años pasados y los hinchas incluso lo tildan de ‘dictador’, ya que siempre termina siendo titular en el equipo. Bajo esa premisa, Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol, sorprendió defendiendo al ‘Orejas’ y exigiendo respeto para los tricampeones de la Liga 1.

Como lees, el antiguo administrador de la ‘U’ dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales, en el cual pidió a todos los aficionados recordar las cosas buenas que hizo el delantero por la institución merengue. Recordemos que el mundialista con la selección peruana llegó a tienda crema en un momento sumamente complicado, con el club sin poder alzar un título nacional en diez temporadas.

“Fue una negociación muy difícil con el equipo al que pertenecía, puso todo de su parte para estar, llegó y logramos el tricampeonato, que hoy hablen de mala manera de él es incomprensible, respeten a los tricampeones”, indicó Jean Ferrari, y defendió de esta forma a Edison Flores de todas las críticas que viene recibiendo por parte de los hinchas en Universitario de Deportes.

Jean Ferrari y su mensaje.

Universitario anunció salida de futbolista

En medio de todo lo que viene sucediendo en Universitario, el club de Ate confirmó mediante sus redes sociales la salida de uno de sus futbolistas extranjeros, que llegaron esta temporada con el objetivo de salir campeón de la Liga 1 2026. Nos referimos a Sekou Gassama, delantero senegalés que, sin duda, ha sido el elemento más criticado en lo que va de la presente campaña.

“Desde el entorno de Gassama señalan que las dos parten han cedido (a nivel económico y a nivel de plazos) para llegar al acuerdo”, informó el periodista Gustavo Peralta, agregando información sumamente importante para comprender cómo se dio la salida del atacante africano del plantel comandado actualmente por Héctor Cúper.