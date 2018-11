Creed II: Actores de la pelicula alabaron a Lionel Messi y Zlatan Ibrahimovic [VIDEO]

El fútbol no le es ajeno a nadie y ello quedo demostrado en un particular entrevista que se le realizó a Michael B. Jordan, Dolph Lundgren y Florian Munteanu, protagonistas de Creed II, secuela de la histórica saga Rocky.

El primer actor, quién encarna al hijo del legendario Apollo Creed, Adonis Creed, indicó que Messi es la CABRA, pero no necesariamente su declaración va entorno al simbolismo del animal, sino a que el acrónimo GOAT (Greatest of all times en ingles) significa "El mejor de los tiempos".

"Messi es una cabra", refirió Michael B. Jordan tras ser consultado por el delantero argentino a 90min.

Por su parte, Lundgren y Munteanu, quienes dan vida a Ivan Drago y Viktor Drago, también fueron consultados referido a ello. Justamente, el retador de Adonis se rindió ante los pies de Zlatan Ibrahimovic. "Zlatan Ibrahimovic, oh".

Los tres reconocidos actores también se animaron hablar del deporte que encarnan en la película: boxeo. Allí, reconocieron el legado de Muhammad Ali y la trayectoria de Mike Tyson.