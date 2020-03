Alcalde George Forsyth realizó operativo en camuflaje militar

Estado de Emergencia. Se vive el noveno día del toque de queda en nuestro país, y las medidas se han vuelto estrictas para aquellas personas que no deseen acatarlas. Por otro lado, el presidente Martín Vizcarra indicó que se detuvo a miles de peruanos que no obedecieron al aislamiento social obligatorio para frenar el coronavirus.

Sin embargo, en horas de la noche, el alcalde de La Victoria George Forsyth estuvo presente en dicho toque de queda junto a militares resguardando la localidad de Lima. Asimismo, indicó lo siguiente para el medio de comunicación.

"La verdad, es que me siento muy honrado de mi ejército. No me encuentro en mi condición de alcalde, sino como oficial, estamos haciendo un perifoneo, volanteando y realizando una fumigación", sostuvo en primera instancia el burgomaestre.

Cabe indicar, que el exarquero de Alianza Lima, forma parte del Ejército del Perú y ha obtenido el grado de Teniente.

"Es muy importante entender que estamos en guerra, estamos contra un enemigo que es un virus y nos tenemos que atrincherar en nuestras casas", señaló.

Detenidos por infringir aislamiento obligatorio serán denunciados penalmente

Carlos Morán, ministro del Interior, señaló que las personas que incumplan el aislamiento social obligatorio serán detenidas, denunciadas y procesadas penalmente.

“Quienes incumplan la cuarentena estarán incursos en un tipo penal por violar una medida del Gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de seis meses ni mayor a tres años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego”, señaló.