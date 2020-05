Sujeto viola cuarentena en Pueblo Libre para jugar 'Pokemón go' en los parques [VIDEO]

Un hombre, quien aún no ha sido identificado, fue grabado por un vecino en Pueblo Libre jugando Pokémon Go en un parque del distrito pese al estado de emergencia nacional que se vive en el país a causa del coronavirus.

El sujeto es captado con cuatro celulares y una bolsa de pan arrodillado en una esquina de un parque del distrito jugando Pokemón Go en el Parque Las Américas.

"Tienes que irte a tu casa. Tú, te tiras al pasto siempre a jugar, no puedes exponerlos así. Soy vecino, me preocupo por mi sobrino, por mi mamá de 60 años. No puedes quedarte a jugar acá. Tienes que respetar la cuarentena", se le oye decir a la persona que graba el video. Las imágenes fueron difundidas por ATV Noticias.

El hombre solo atina a decir que “es un parque libre” y que llegó ahí luego de comprar pan. “Yo vengo a jugar todos los días acá”, señaló. El sujeto solo se retiró del lugar luego de ser advertido de la llegada Serenazgo.

El presidente Martín Vizcarra anunció la extensión del estado de emergencia nacional hasta el domingo 24 de mayo. La medida rige en el país desde el pasado 16 de marzo. La orden implica el aislamiento y la inmovilización obligatorias a fin de prevenir la propagación del COVID-19.

Perú cuenta con 68, 822 casos de coronavirus y 1961 fallecidos por esta enfermedad.