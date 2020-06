Magaly admite que presentó chat falso de Andrés Wiese con 'La Beba Army' [VIDEO]

Magaly Medina presentó el pasado jueves en su programa Magaly TV La Firme' un chat entre el actor Andrés Wiese y el grupo "Beba Army", donde supuestamente este le pedía que atacara a sus detractores. Sin embargo, la 'Urraca' admitió que la imagen era falsa.

En el programa del último jueves, la popular 'Urraca' no tuvo otra opción que admitir que el chat que expuso asegurando que el actor pedía a sus seguidores atacar a las personas que están en su contra, era 'fake', o sea falso

"Les estaba dando el go, vayan lo que tengan que hacer, hagan lo que sea. Ya no me asombra, si alguien ha tenido este tipo de comportamiento con sus fans en redes sociales no me asombra, es irresponsable, irracional y lo pinta de cuerpo entero”, sostuvo en todo momento la conductora de espectáculos.

Ante estas acusaciones, Andrés Wiese no se quedó callado y a través de sus redes sociales por la cual se ha pronunciado últimamente, desmintió tajantemente haber incitado a la violencia a sus seguidores, además indicó que en su momento pedirá que dicha conversación se someta a peritaje.

“Los ataques virtuales, los mensajes de odio y los insultos, hacen daño a la gente y no es la forma de resolver los problemas. En línea con ello, niego ser el autor de la conversación por chat difundida ayer en un programa de TV, según la cual yo estaría llamando a mis seguidores a atacar a personas involucradas. Esa comunicación es falsa, yo nunca haría un pedido de ese tipo a nadie. Presentaré el peritaje técnico sobre este tema en su momento” manifestó Andres Wiese.

Magaly Medina admite que chat es falso

Luego de este contundente mensaje por parte del actor. la 'Urraca' no tuvo más opción que aceptar su error y admitir que dicha conversación no era verdadera.

“Creo que no es necesario un peritaje técnico, creemos que él de verdad no sería capaz de hacer algo tan violento y está pidiéndoles a todos que dejen la violencia virtual”, sentenció Magaly Medina