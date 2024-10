Gisela Valcárcel tras renuncia de Allison Pastor: "Cualquiera en algún momento se cruza"

La semifinal de las 'Reinas del Show' estuvo cargada de emociones, tras la renuncia en vivo de Allison Pastor, Gisela Valcárcel, no le cerró las puertas a su programa; "Te esperamos en el momento que quieras", indicó la conductora.

"Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad ", fueron las últimas palabras de la modelo, tras retirarse del set.

Minutos después Gisela señaló lo siguiente: "Esta pista espera a Allison Pastor porque cualquiera en algún momento se cruza y punto. Allison debe estar ahí, este es la pista y a veces uno con los nervios contestando de un modo. De repente, cuando uno lo medita no quisiera, como no voy a saber eso. Allison esta es tu pista y aquí no pasa nada. Te esperamos en el momento que quieras".

Korina Rivadeneira pide a Allison que regrese

Ante la abrupta salida de Allison, Korina e pronunció al respecto y le pidió que recapacite y que vuelva al reality: "Yo quiero hablarle Alison por favor. Quiero que recapacite y regrese porque es una mujer ha demostrado ser una bailarina impecable. Merece estar en la final sí o sí. Allison yo sé qué las cosas siempre se arreglan conversando", puntualizó.