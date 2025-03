Pamela López afirma que Cueva le insinuó que aborte y que un familiar del jugador le realizó el procedimiento

La aún esposa de Pamela López contó en 'El Valor de la Verdad ' que el futbolista de Cienciano, Christian Cueva, en el año 2014 le pidió abortar a su bebe y ella aceptó debido a que su familia no la aceptaba, porque pensaban que iba a truncar su carrera.

"Un familiar de él me realizó el aborto", reveló Pamela López a Beto Ortiz, quien también le consultó si ocurrió de nuevo. A lo que ella, agregó: "Tenía retraso y salió positivo, yo estaba super nerviosa porque estaba dando de lactar a mi hijo de 6 meses y tenía problemas con él… Yo le digo estoy embarazada y él me dice que no es momento de tenerlo, porque tenemos un hijo pequeño. Yo lo dudé, pero seguí con el embarazo".