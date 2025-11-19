ESTALLA Washington: Congreso de EE. UU. ordena PUBLICAR TODOS los documentos secretos del caso Epstein

El Congreso de Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría un proyecto de ley que obliga a publicar todos los documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein. La medida, que permaneció bloqueada durante meses, avanzó luego de que casi todos los republicanos se unieran a los demócratas para exigir transparencia total en la investigación del financista, fallecido en 2019 bajo custodia federal.

Horas después, el Senado respaldó la iniciativa por unanimidad tras una moción del líder demócrata Chuck Schumer, enviando la ley directamente al escritorio del presidente Donald Trump, quien aseguró que está dispuesto a firmarla “porque no tiene nada que esconder”, pese a que su nombre figura en múltiples documentos que ya salieron a la luz.

Víctimas exigen transparencia total en el caso Epstein.

Víctimas celebran una decisión histórica

Familiares de sobrevivientes celebraron la votación desde los pasillos del Capitolio al conocerse el resultado: 427 votos a favor y solo uno en contra. El congresista republicano Clay Higgins argumentó que la divulgación podría perjudicar a personas ajenas a la red criminal, pero fue una voz aislada frente al consenso bipartidista.

Afuera del Congreso, víctimas y activistas exigieron a los legisladores “dejar la política de lado” y priorizar la transparencia. El hermano de Virginia Giuffre pidió justicia y apoyo para quienes sobrevivieron a la red de explotación.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien durante semanas evitó llevar el proyecto a votación, cambió de postura alegando un compromiso con la “máxima transparencia”. Sin embargo, anticipó que en el Senado podrían añadirse enmiendas para proteger la identidad de menores víctimas. Otros legisladores, como Jamie Raskin, acusaron a sectores conservadores de intentar encubrir el alcance de la red. “La verdad debe salir a la luz, caiga quien caiga”, enfatizó el demócrata durante el debate.

Documentos filtrados y presiones sobre Trump

Las tensiones aumentaron cuando la Comisión de Supervisión del Congreso publicó 23.000 nuevas páginas con correos, testimonios y comunicaciones internas de Epstein y su entorno. Algunos archivos mencionan directamente al expresidente Trump, así como a Bill Clinton, Reid Hoffman y otras figuras públicas.

Presionado por la ola mediática, Trump pasó de minimizar el caso a exigir que se vote la desclasificación. Incluso atacó a miembros de su propio partido que impulsaron la medida, calificándolos de “traidores”. No obstante, terminó apoyándola públicamente, alegando que “la transparencia demostrará quiénes son los verdaderos responsables”.

Si la ley entra en vigor esta misma semana, la liberación completa de los archivos podría revelar nombres, vínculos y responsabilidades hasta ahora desconocidas. Legisladores anticipan que los documentos podrían incluir detalles sobre viajes, comunicaciones privadas y registros financieros relacionados con presuntos cómplices del financista.

Expertos señalan que esta podría convertirse en la mayor revelación de documentos sobre una red de explotación en la historia reciente de EE. UU., con impacto político global.