Disney en escándalo: compartieron mensajes machistas contra Scarlett Johansson

La disputa entre Scarlett Johansson y la plataforma del ratón Mickey no tiene cuando parar. Para poner en contexto, recordemos que la popular avenger junto a sus abogados han decidido demandar a The Walt Disney Company por incumplimiento de contrato. Esto debido a que la compañía decidió realizar el estreno de la película Viuda Negra en simultaneo , es decir en su plataforma y en cines, si se podían.

Time's Up, un movimiento en contra del acoso sexual que fue fundado por actrices en respuesta a los casos de acoso de Harvey Weinstein , así como por Women in Film y ReFrame han escrito un comunicado en conjunto en donde se lee: "Si bien no tomamos ninguna posición sobre los problemas comerciales en el litigio entre Scarlett Johansson y Walt Disney Company, nos oponemos firmemente a la reciente declaración de Disney que intenta caracterizar a Johansson como insensible o egoísta por defender sus derechos comerciales contractuales"