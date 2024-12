¡Lo negó todo! Jamila Dahabreh desmiente ampay con Guerrero y Farfán

“Solo es un chisme, quieren armar todo un show conmigo. La verdad me tiene sin cuidado lo que digan, tampoco es la primera vez. Espero que sea la última que hablen sin certificar algo”, manifestó.

Asimismo, dijo que de su vida privada no dará más detalles. Aseguró que está cuidando mucho lo que hace en el aspecto sentimental “para que nada de lo que haga se vaya al tacho”.

“Soy una mujer soltera y por qué no empezar algo, no le hago daño a nadie. Ya lo dije, este año me tocaba, deseo alguien a mi lado por mucho tiempo”, añadió Dahabreh, quien meses atrás fue vinculada con el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra.