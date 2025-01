¡Rompe su silencio! Melissa Paredes comenta sobre audios entre bailarín y Paula Manzanal

¡Eso no fue todo! El reportero no se dio por vencido y esta vez fue con la modelo y le volvió a consultar su opinión sobre los chats y audios difundidos este lunes 14 de febrero y ella respondió.

No se quedó callada. La popular 'Urraca', aprovechó el momento y no dudó en opinar luego que Manzanal difunda los audios con Anthony Aranda.

"Que no te sorprenda Melissa, que (Anthony Aranda) te jure amor eterno y de repente le toca bailar con otra persona en algún otro programa y tú lo comiences a celar y el te va a decir 'no bebé, no pasa nada, solo es trabajo, solo bailamos, porque claro ¿no funciona así la vida como karma? o sea por qué crees que a ti sí te va a ser totalmente fiel, no creas tanto", finalizó Medina.