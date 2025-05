Darinka Ramírez en 'El Valor de la Verdad': madre de la hija de Farfán hará fuertes confesiones en el sillón rojo

Darinka Ramírez sorprendió al ser anunciada como la nueva participante de 'El Valor de la Verdad' este fin de semana. La influencer se prepara para sacar a la luz algunos pasajes de su vida que nadie conocía y además, controversiales confesiones en relación al vínculo que tuvo con Jefferson Farfán en el pasado.

La madre de la última hija del exjugador se muestra bastante vulnerable en el adelanto del programa, en el cual se logra ver algunas de las preguntas que se le harán durante la edición que desde ya promete 'reventar' el rating con las polémicas respuestas.

En uno de los momentos del avance se puede visualizar a Darinka afectada por alguna de las preguntas del conductor, mientras recordaba cómo fue que se desarrolló aquella discusión que tuvo con el exdeportista el día que decidió denunciarlo por agresión.

"Ha revisado mi celular para ver qué había, ha revisado mis mensajes. Me sacó todo en cara ese día, y delante de mi hija. Ella me lo repite hasta ahora, me dice: 'papá rompió mis juguetes'. Lo más triste es que recuerda que su madre fue agredida", dice la joven entre lágrimas