Ana Paula Consorte le brinda respaldo incondicional a Paolo tras duro empate ante Ecuador: "No hace milagros"

La selección peruana empató 0-0 ante Ecuador en el Estadio Nacional y se van agotando las pocas posibilidades que se tenían para alcanzar el cupo al repechaje. La 'Bicolor' tuvo un mejor desempeño que las jornadas anteriores y uno de los jugadores más destacados, fue Paolo Guerrero, quien a sus 41 años es el delantero del cuadro nacional.

Si bien muchos hinchas peruanos manifiestan que se le debe dar oportunidad a los jóvenes talentos, hay quienes resaltan la jerarquía y trayectoria del 'Depredador'. Una de ellos es Ana Paula Consorte, que mediante su cuenta de Instagram no dudó en opinar sobre el reciente duelo del equipo dirigido por el DT Óscar Ibáñez.

"Mi opinión sobre el juego, recordando que es solo mi opinión. Los mejores en el partido de hoy, Zambrano y Carrillo, tardaron en sustituir a algunos que desde el principio era visible que no estaban para jugar, perdiendo la pelota, fallando todo.", mencionó respecto al encuentro en el Estadio Nacional.

Ana Paula compartió su opinión tras el doloroso empate entre Perú vs. Ecuador. | Imagen: Instagram

Por otro lado, la brasileña también brindó su respaldo al '9' de la selección peruana, quien está jugando su último proceso de Eliminatorias con el equipo de sus amores. "El balón llegó poco a Paolo, él no lleva la equipo en la espalda y no hace milagros, como un delantero, si la pelota no llega, no hay gol.", indicó Ana Paula.

"Había un jugador en el banquillo que me hubiera gustado ver jugar. Ecuador corre mucho, buen equipo, pero con uno menos, Perú podría haber marcado un gol. Eso es todo, buenas noches, chicos", así finalizó su mensaje la pareja de Paolo Guerrero mediante Instagram.