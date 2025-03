Cómo crear tus propias fotos al estilo Ghibli sin pagar ChatGPT Plus

Solo aquellos que tengan la suscripción tipo ChatGPT Plus, Pro, Team y Select, pueden tener acceso a la edición de imágenes, dejando así afuera a los usuarios de nivel gratuito. Sam Atlman, CEO de OpenAI, señaló que la alta demanda ha retrasado el lanzamiento de la función de manera gratuita. Esto no será un problema ya que no es necesario tener ChatPT Plus para unirte a la nueva moda de fotos con filtro Ghibli.