Lista de iPhone que son compatibles con el nuevo iOS 26 de Apple

Las actualizaciones de Apple se realizan cada cierto tiempo con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia de navegación para los usuarios de la famosa marca. Si bien es cierto que el iPhone 16 ha sido el último modelo en lanzarse, no quiere decir que únicamente este celular recibirá la actualización.

Apple presentó todas las novedades que estarán llegando al nuevo sistema del iOS 26 , próximo sistema operativo que lanzará la marca dirigida por Tim Cook. Recordemos que esta etapa inicia con una beta pública y luego también vendrán mejoras.

Lista de dispositivos compatibles con el iOS 26

Los modelos iPhone XS, iPhone XS Max y el iPhone XR no serán compatibles para recibir la próxima actualización del iOS 26, debido a que no cumple con los requisitos necesarios para soportar los cambios que llegan al nuevo sistema operativo de Apple.

iPhone SE 3

iPhone SE 2

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

Celulares compatibles con el iOS 26. | Foto: Captura

Los teléfonos que no aparezcan en esta lista, quiere decir que no recibir la nueva actualización de Apple. Dichos smartphones podrán seguir funcionando, pero no obtendrán acceso a todas las novedades del sistema, además solamente tendrán un nivel básico de protección.