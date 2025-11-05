Xiaomi 15T rompió la barrera entre gama media y gama alta: así son sus características y precio

Xiaomi ha impuesto un precedente que, estamos seguros, cada vez más será imitado por otras marcas, pero ¿Qué hizo? ha roto las barreras entre la gama media y la gama alta, al concentrar prestaciones de calidad de última generación a costos nunca antes vistos, siendo este el caso del Xiaomi 15T, teléfono lanzado a finales de septiembre de 2025, pero poco le bastó para ser de los más buscados como pedidos por millones de personas en todo el mundo.

¿Por qué el Xiaomi 15T es un teléfono disruptivo?

Si piensas que podría ser una exageración afirmar que el Xiaomi 15T es tan disruptivo como revolucionario, entonces, sigue leyendo esta nota:

Gama alta con precio de gama media

De buenas a primeras hablemos de costos ya que, teniendo en cuenta su poderosa ficha técnica, en la actualidad, con menos de 2 mese de ser lanzado, el Xiaomi 15T tiene un precio de 11.279 pesos en México, de 2,149 soles en Perú, de 2,646.630 pesos en Colombia, de 498 euros en España.

Procesador tope de gama

Dicho lo anterior, cuando nos adentramos en sus especificaciones, nos encontramos con un procesador poderosísimo: el MediaTek Dimensity 8400 Ultra, el cual tendría un equivalente en el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 presente en el Samsung S23 Ultra y, por si no fuera poco, su RAM es enorme con su 12GB con LPDDR5X, así como un ROM de 256GB y 512GB con descargas UFS 4.1.

Pantalla ideal para streaming y jugar

Sin olvidarnos de la pantalla, el Xiaomi 15T cuenta tecnología AMOLED de 6,83 pulgadas, es decir, que es un panel bastante grande, algo que se está haciendo cada vez más frecuente (podría convertirse en un estándar); pero, no solo eso, pues trae resolución 1,5K de 2,772 x 1,280 píxeles con 447 de densidad de píxeles por pulgada (ppp) y tasa de refresco de 120 hercios.

Del mismo modo, este dispositivo nos trae un brillo notable gracias a su 3,200 nits, a la vez de ser compatible con HDR10+, Dolby Vision. audio Dolby Atmos, protección anticaídas con Gorilla Glass 7i y resistencia agua con certificación IP68.

Batería con gran desempeño

El Xiaomi 15T, sin duda alguna, cuenta con una batería voluminosa de 5,500mAh para que lo utilices por un día entero, pero, además, está acompañado de carga rápida de 67W, lo que garantiza que el dispositivo estará cargado en unos 50 minutos promedio. De hecho, el Samsung S25 Ultra, que es un celular por encima US$ 1,100 dólares, no nos ofrece este tipo de autonomía.

Fotos y videos con notables resultados

En cuanto al apartado fotográfico destaca por su calidad de imagen, nitidez, así como notable balance de blancos y gran comportamiento en condiciones de poca luz gracias a sus sensores Leica hace que este celular sea una gran opción para la fotografía.

Por ello, vemos un Leia VARIO-SUMMILUX 1:17-2.2/15-46 ASPH, a la vez de un Angular Ligtht Fusion 800 como lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, telefoto de 50 megapíxeles, gran angular de 12 megapíxeles con campo visual de 120 grados, así como la frontal con 32 megapíxeles.

El video, del mismo modo, no te va a decepcionar con su buen rango dinámicos, a la vez de óptimo trabajo de estabilización y HDR10+, el cual puede grabar a un máximo de 4K a 60fps.

Quizás, el único punto que no complazca de todo a las mayoría es su sistema operativo. Tiene el HyperOS 3 basado en Android 16 el cual, que no se entienda mal, hace las cosas bien, incluso posee una inteligencia artificial que mejora con cada actualización, pero todavía está un paso detrás de otros softwares como iOS 26 de los iPhone o OneUI 7 de Samsung, que son los reales líderes de este segmento.