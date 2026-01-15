Comienza el 2026 con este Samsung TOP que tiene cuatro cámaras 8K, chip Snapdragon y descuento de 40%

En solo algunas semanas, Samsung presentará al mundo su nuevo Galaxy S26 Ultra, su teléfono premium más avanzado, el cual no solo tendrá el poderoso chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, sino también un juego de cámaras de 200MP con calidad 8K y nuevas funciones con inteligencia artificial.

Sin embargo, se estima que el precio de este nuevo Galaxy S26 Ultra tendrá un precio que va desde los 1500 a 2000 dólares en su lanzamiento. Es por ello que miles buscarán una alternativa igual de potente, pero con un precio más bajo. Es así que la mejor opción es el Galaxy S25 Ultra de 2025, la versión anterior, cuyo precio ha bajado demasiado.

Y es que si buscas actualmente el Galaxy S25 Ultra, verás que su precio ya ha bajado y puedes comprarlo en 3000 soles, lo que al tipo de cambio representan menos de 900 dólares. Pero, ¿es una de las mejores opciones? Conoce todos los detalles de este moderno teléfono que es una verdadera JOYA.

¿Qué características tiene el Galaxy S25 Ultra? Este es un smartphone premium, por lo que sus especificaciones son algunas de las mejores. Su pantalla, por ejemplo, es de tipo AMOLED de 6.9 pulgadas con una resolución Quad HD+, además de 120HZ y una protección Gorilla Glass Armor 2.

Si hablamos de potencia, el Galaxy S25 Ultra tiene un procesador Snapdragon 8 Elite, acompañado de 12GB de RAM, además de 1TB de memoria, además de 5000 mAh con carga de 45W por cable.

Este es el Galaxy S25 Ultra de Samsng. Foto: composición/www.pocket-lint.com

Lo mejor de este Galaxy S25 Ultra es su sistema de cámaras: lente de 300MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente zoom 5X de 50MP, lente Zoom 3X de 10MP y selfie de 12MP. Los videos que graba este teléfono de Samsung son en 4K a 60fps y 8K a 30fps. Además, las fotografías serán de alte resolución tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene el Galaxy S25 Ultra en enero del 2026? Actualmente este smartphone de Samsung cuesta 3000 soles, lo que al tipo de cambio representan menos de 900 dólares.