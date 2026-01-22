Xiaomi 15 ULTRA vs. Xiaomi 17 ULTRA: ¿cuál de estos teléfonos premium tiene mejor cámara LEICA y precio más bajo en 2026?

Desde hace algunos años, Xiaomi se ha propuesto a reforzar su presencia en el mercado de los smartphones y está lanzando diferentes teléfonos, los cuales sobresalen por su gran calidad y bajo precio.

En 2025, Xiaomi presentó una de sus mejores versiones, el Xiaomi 15 Ultra, equipo que combina un juego de cámaras LEICA que permiten grabar videos en 8K, además de un potente procesador GAMER de última generación.

Sin embargo, para este 2026, la firma asiática acaba de actualizar este potente modelo y ha dado vida al Xiaomi 17 Ultra, un dispositivo con mayor potencia, cámaras más avanzadas y un sistema mejorado con inteligencia artificial.

Pero, ¿cuál de estos teléfonos debería comprar si es que deseo un celular con cámaras de alta calidad y rendimiento premium? ¿el Xiaomi 15 Utra o el Xiaomi 17 Ultra? Para responder esta pregunta, vamos a ofrecerte un cuadro en el que verás todas las especificaciones de ambos modelos, solo así podrás saber cuál será la mejor compra para 2026.

Xiaomi 15 ULTRA vs. Xioami 17 ULTRA: versus especificaciones

Pantalla, batería, memoria RAM, almacenamiento, procesador, cámaras, sistema operativo y precio. Todas estas especificaciones son clave para determianr cuál de estos dos modelos es ideal para ti. Es por ello que ahora te dejamos una ficha técnica completa de ambos.

¿Cuál merece la pena? Eso dependerá de lo que tú decidas, en base a las características técnica. Revisa atentamente para que no decidas mal.