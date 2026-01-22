- Hoy:
Xiaomi 15 ULTRA vs. Xiaomi 17 ULTRA: ¿cuál de estos teléfonos premium tiene mejor cámara LEICA y precio más bajo en 2026?
Si bien estos Xiaomi se parecen bastante, son muy diferentes. Es por ello que hoy conocerás cuál deberías comprar para este 2026 que inicia con fuerza.
Desde hace algunos años, Xiaomi se ha propuesto a reforzar su presencia en el mercado de los smartphones y está lanzando diferentes teléfonos, los cuales sobresalen por su gran calidad y bajo precio.
En 2025, Xiaomi presentó una de sus mejores versiones, el Xiaomi 15 Ultra, equipo que combina un juego de cámaras LEICA que permiten grabar videos en 8K, además de un potente procesador GAMER de última generación.
Sin embargo, para este 2026, la firma asiática acaba de actualizar este potente modelo y ha dado vida al Xiaomi 17 Ultra, un dispositivo con mayor potencia, cámaras más avanzadas y un sistema mejorado con inteligencia artificial.
Pero, ¿cuál de estos teléfonos debería comprar si es que deseo un celular con cámaras de alta calidad y rendimiento premium? ¿el Xiaomi 15 Utra o el Xiaomi 17 Ultra? Para responder esta pregunta, vamos a ofrecerte un cuadro en el que verás todas las especificaciones de ambos modelos, solo así podrás saber cuál será la mejor compra para 2026.
Xiaomi 15 ULTRA vs. Xioami 17 ULTRA: versus especificaciones
Pantalla, batería, memoria RAM, almacenamiento, procesador, cámaras, sistema operativo y precio. Todas estas especificaciones son clave para determianr cuál de estos dos modelos es ideal para ti. Es por ello que ahora te dejamos una ficha técnica completa de ambos.
¿Cuál merece la pena? Eso dependerá de lo que tú decidas, en base a las características técnica. Revisa atentamente para que no decidas mal.
|Características
|Xiaomi 17 ULTRA
|Xiaomi 15 ULTRA
|Pantalla y dimensiones
| 6,83" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 5000 nits
|6,73" AMOLED WQHD+
120 Hz
Hasta 3.200 nits
|Resolución y densidad
|3.200 x 1.440 píxeles
|3.200 x 1.440 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 ELITE
|Memoria RAM
|16 GB LPDDR5X
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 HyperOS 3.0
|Android 15 HyperOS 2.0
|Almacenamiento interno
|512 y 1TB UFS 4.0
|512 GB UFS 4.0
|Cámaras
| Lente principal OV50X de 50 MP (1/0,98")
Lente Ultra Granangular 50MP JN5 (1/2.76")
Lente Periscopio HPE de 200 MP (1/1,3")
Selfie 50MP OV50M (1/2.88")
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Super telefoto: 200 MP, f/2.6, 100 mm, 4,3x, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 32megapixeles, apertura de ƒ/2.0
|Batería
| 6800 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|5.410 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
|Precio
|5380 soles o 1600 dólares
|3200 soles o 950 dólares
|Otros detalles
| WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68
